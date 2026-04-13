"La cena dei mangini vittoriosi è diventata una tradizione". Parola di Roberto Tolu dell’Oca e di Luigi Farnetani del Valdimontone che erano a fare gli onori di casa sabato sera all’ingresso di "Mugolone" scelto per accogliere i loro colleghi di tutte e 17 le Consorelle, unitamente alle autorità. Dal rettore del Magistrato delle Contrade Benedetta Mocenni al comandante della polizia locale Alessandro Rossi, dal responsabile dell’Ufficio Palio Luigi De Rosa all’assessore Massimo Mazzini, al maestro di Campo Riccardo Frosini, solo per citarne alcuni. "Una tradizione, soprattutto un immenso piacere ritrovarci perché siamo una parte viva della Contrade e del Palio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mangini, cena dei vittoriosi: "Il ruolo moderno? ’Avvocati del diavolo’ dei nostri capitani"

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