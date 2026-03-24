Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazione

La 30esima edizione del Captains’ Forum si è svolta allo Yacht Club de Monaco, concentrandosi sul ruolo dei capitani nell’ambito dell’esplorazione marittima. L’evento ha coinvolto diverse aziende, tra cui Oceanco, MB92 Group, Jutheau Husson e ICON Yachts, e ha offerto uno sguardo sulle attività di raccolta dati scientifici e sull’utilizzo dello yachting in ambito esplorativo.

La 30esima edizione del Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco ha preso una nuova direzione, offrendo una prospettiva più ampia sul ruolo dello yachting nell’esplorazione moderna e nella raccolta di dati scientifici in mare, in collaborazione con Oceanco, MB92 Group, Jutheau Husson e ICON Yachts. Capitani, esploratori e specialisti internazionali si sono riuniti per condividere la loro visione dello yachting come piattaforma per l’osservazione, la ricerca e la condivisione della conoscenza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Yacht Club de Monaco, focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazione Articoli correlati Nautica: allo Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazioneLa 30esima edizione del Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco ha preso una nuova direzione, offrendo una prospettiva più ampia sul ruolo dello... Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurryDalla conservazione delle specie marine all’esplorazione della Luna, dallo studio dei relitti sottomarini al largo di Maiorca fino agli oceani nello... Tutto quello che riguarda Yacht Club de Temi più discussi: Nautica, 800 studenti allo Yacht Club de Monaco per la Yachting student fair; Nautica, allo Yacht Club de Monaco debutta la Yachting student fair; Nautica: allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef, Carlo Cracco in giuria; Stop al mondo elitario degli Yacht, dobbiamo renderlo più popolare. Nautica: allo Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazioneLa 30esima edizione del Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco ha preso una nuova direzione, offrendo una prospettiva più ampia sul ruolo dello yachting nell’esplorazione moderna e nella raccolta ... msn.com Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurryDalla conservazione delle specie marine all’esplorazione della Luna, dallo studio dei relitti sottomarini al ... msn.com Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurry. #lapresse #Monaco #stevemccurry Guarda il video : - facebook.com facebook #REFERENDUM DOMANI SERA INCONTRO LEGA ALLO YACHT CLUB DI COMO CON L’AVV. ECCHER DEL CSM. SANTIN: “AL LAVORO PER UNA GIUSTIZIA PIÙ GIUSTA, CHE TUTELI I CITTADINI”. La Lega organizza un incontro pubblico che si terrà x.com