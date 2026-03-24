Nautica | allo Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazione

La 30ª edizione del Captains’ Forum si è svolta allo Yacht Club di Monaco, con un focus sul ruolo dei capitani nelle attività di esplorazione e raccolta dati in mare. L’evento ha coinvolto diverse aziende del settore, tra cui Oceanco, MB92 Group, Jutheau Husson e ICON Yachts. La discussione ha riguardato principalmente l’importanza della figura del capitano nelle operazioni di esplorazione moderna.

La 30esima edizione del Captains’ Forum allo Yacht Club de Monaco ha preso una nuova direzione, offrendo una prospettiva più ampia sul ruolo dello yachting nell’esplorazione moderna e nella raccolta di dati scientifici in mare, in collaborazione con Oceanco, MB92 Group, Jutheau Husson e ICON Yachts. Capitani, esploratori e specialisti internazionali si sono riuniti per condividere la loro visione dello yachting come piattaforma per l’osservazione, la ricerca e la condivisione della conoscenza. Sul palco dello Yacht Club de Monaco, gli ospiti si sono alternati presentando il proprio lavoro, entrando nel cuore dei temi trattati e coinvolgendo il pubblico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nautica: allo Yacht Club de Monaco focus sul ruolo dei capitani nell’esplorazione Articoli correlati Nautica, super yacht Simena protagonista del ‘Day of Exploration’ allo Yacht Club de MonacoDal 21 al 24 marzo, lo Yacht Club de Monaco ospiterà il ‘Day of Exploration’, un evento di quattro giorni che riunirà i membri dell’Explorers Club di... Nautica: allo Yacht Club de Monaco quattro giorni di incontri sul futuro del settoreUn centinaio di esperti tra esploratori, capitani, scienziati, ingegneri e armatori si riuniranno nel Principato di Monaco dal 21 al 24 marzo per... Contenuti utili per approfondire Yacht Club de Temi più discussi: Nautica, 800 studenti allo Yacht Club de Monaco per la Yachting student fair; Nautica, allo Yacht Club de Monaco debutta la Yachting student fair; Nautica: allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef, Carlo Cracco in giuria; Allo Yacht Club di Como, i progetti IB in azione degli studenti dell'International School of Como. Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurryDalla conservazione delle specie marine all’esplorazione della Luna, dallo studio dei relitti sottomarini al ... msn.com Nautica, 800 studenti allo Yacht Club de Monaco per la Yachting student fairCirca 800 studenti hanno partecipato allo Yachting student fair presso lo Yacht Club de ... msn.com Allo Yacht Club de Monaco una giornata dedicata all’esplorazione, tra gli ospiti Steve McCurry. #lapresse #Monaco #stevemccurry Guarda il video : - facebook.com facebook #REFERENDUM DOMANI SERA INCONTRO LEGA ALLO YACHT CLUB DI COMO CON L’AVV. ECCHER DEL CSM. SANTIN: “AL LAVORO PER UNA GIUSTIZIA PIÙ GIUSTA, CHE TUTELI I CITTADINI”. La Lega organizza un incontro pubblico che si terrà x.com