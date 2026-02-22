Valli di Comacchio ormai sommerse disastro ambientale | ormai è un grande lago

La perdita di habitat nelle Valli di Comacchio deriva dalla crescente avanzata delle acque e da interventi non adeguati. Liviano Luciani, rappresentante di Libera Caccia, denuncia che le aree umide sono ormai sommerse e si sono trasformate in un grande lago. Questa condizione ha compromesso le attività di caccia e il ciclo naturale della zona. Le autorità dovranno intervenire per limitare i danni e proteggere il territorio. La situazione continua a peggiorare giorno dopo giorno.

Comacchio (Ferrara), 22 febbraio 2026 – Liviano Luciani, dell'associazione Libera Caccia (Andrea Buzzi è il presidente della sezione di Comacchio) lo definisce il « disastro ambientale che attanaglia le valli di Comacchio ». Già nei giorni scorsi la denuncia dell'innalzamento dell'acqua di 30 centimetri, in questo periodo non dovrebbe superare il salto sul medio mare i 10 centrimentri. Un'altra emergenza che va a sommarsi a quella che attanaglia i lidi, Volano mangiato dall'erosione. Allarme erosione, il mare avanza e si 'mangia' i lidi di Volano e Pomposa: video " I motivi del degrado della valle e della scomparsa della sua biodiversità sono noti – afferma –.