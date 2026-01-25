A Sarzana, come in altre aree della provincia spezzina, alcune infrastrutture ferroviarie mostrano segni di abbandono e carenze di servizi. Nonostante gli investimenti nella stazione di Migliarina, le condizioni di altre stazioni, tra cui quella di Sarzana, richiedono interventi per migliorare l’accessibilità e la funzionalità, in particolare il parcheggio Metropark. È importante monitorare e promuovere interventi mirati per garantire servizi più efficienti e sicuri ai pendolari della zona.

Tanti investimenti, ristrutturazioni e rinnovamenti nella stazione di Migliarina, ma quali sono le condizioni delle altre stazioni ferroviarie della provincia spezzina? Anche la stazione di Sarzana sembra avere necessità di attenzione e cura a partire dal parcheggio Metropark, adiacente alla stazione. Già ad ottobre, con un intervento da 5.800 euro, sono stati rimossi i due rialzi in cemento per motivi di sicurezza e decoro dell’area, per evitare che venissero usati durante la notte come ritrovo delle persone senza dimora. Ma la questione è veramente risolta? Il problema del ‘dormitorio’ di persone senza tetto in realtà si è spostato altrove, dall’altro lato della struttura che affianca il parcheggio, dove si possono trovare sopra i rialzi di cemento – che dall’altro parte sono stati rimossi, qui no – coperte, spazzatura, oltre a bottiglie in vetro di superalcolici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Coni d'ombra per Sarzana. Ascensori rimasti fermi a lungo. Pochi treni verso la Riviera

