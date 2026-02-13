Lazio Manfredini esce allo scoperto | Rapporto conflittuale con Lotito È sempre stato contestato dai tifosi perché non ha mai avuto un vero dialogo con loro!

Christian Manfredini ha deciso di parlare apertamente, spiegando di aver avuto spesso tensioni con Claudio Lotito. La causa deriva dal fatto che il club non ha mai instaurato un vero confronto con i tifosi, che spesso hanno criticato la gestione. Manfredini ha ricordato episodi specifici in cui i supporter hanno protestato contro il presidente, evidenziando come questa mancanza di dialogo abbia alimentato il malcontento.

