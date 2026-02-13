Manfredini | Con Lotito rapporto conflittuale I tifosi mi contestano per la mancanza di dialogo

Manfredini ha affermato che il rapporto con Lotito è teso, perché i tifosi lo criticano per non aver parlato con loro. La Lazio sta cercando di superare le recenti tensioni e ha mostrato segnali di riavvicinamento, anche se le polemiche tra alcuni giocatori e la società continuano a creare nervosismo tra i supporter. Durante l'ultimo incontro, alcuni sostenitori hanno esposto cartelli di protesta, chiedendo maggiore trasparenza.

Un quadro aggiornato della Lazio mette in evidenza una fase di ricompattamento dopo settimane difficili: la squadra ha ritrovato unità, pur tra tensioni residue legate al mercato e al profilo della proprietà. L'analisi qui presentata sintetizza le osservazioni di Christian Manfredini sulla situazione interna, sul ruolo di Sarri e sul clima di contestazione, offrendo una lettura orientata ai fatti e ai segnali di campo. Secondo Manfredini, la contestazione nei confronti del presidente è una dinamica che persiste da tempo. In passato come oggi, i tifosi hanno chiesto aperture e dialogo che spesso non hanno trovato risposte: il confronto con la gestione resta centrale per la percezione di competitività. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Christian Manfredini ha deciso di parlare apertamente, spiegando di aver avuto spesso tensioni con Claudio Lotito.

