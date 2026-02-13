Manfredini | Con Lotito rapporto conflittuale I tifosi mi contestano per la mancanza di dialogo
Manfredini ha affermato che il rapporto con Lotito è teso, perché i tifosi lo criticano per non aver parlato con loro. La Lazio sta cercando di superare le recenti tensioni e ha mostrato segnali di riavvicinamento, anche se le polemiche tra alcuni giocatori e la società continuano a creare nervosismo tra i supporter. Durante l'ultimo incontro, alcuni sostenitori hanno esposto cartelli di protesta, chiedendo maggiore trasparenza.
Un quadro aggiornato della Lazio mette in evidenza una fase di ricompattamento dopo settimane difficili: la squadra ha ritrovato unità, pur tra tensioni residue legate al mercato e al profilo della proprietà. L'analisi qui presentata sintetizza le osservazioni di Christian Manfredini sulla situazione interna, sul ruolo di Sarri e sul clima di contestazione, offrendo una lettura orientata ai fatti e ai segnali di campo. Secondo Manfredini, la contestazione nei confronti del presidente è una dinamica che persiste da tempo. In passato come oggi, i tifosi hanno chiesto aperture e dialogo che spesso non hanno trovato risposte: il confronto con la gestione resta centrale per la percezione di competitività.
Lazio, Manfredini esce allo scoperto: «Rapporto conflittuale con Lotito. È sempre stato contestato dai tifosi perché non ha mai avuto un vero dialogo con loro!»
Christian Manfredini ha deciso di parlare apertamente, spiegando di aver avuto spesso tensioni con Claudio Lotito.
