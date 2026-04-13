Mancano i soldi in Rai | nessun programma nuovo tra le 14 e la solita Estate in diretta

In Rai, la programmazione pomeridiana estiva di Rai1 resta vuota, senza nuovi programmi tra le 14 e l'orario consueto di Estate in diretta. La causa principale è una carenza di risorse finanziarie, che impedisce all'azienda di portare avanti nuovi progetti a causa di ferie, recuperi e interruzioni di contratto dei collaboratori. La situazione ha portato alla sospensione delle produzioni programmata per il periodo estivo.