Mancano i soldi in Rai | nessun programma nuovo tra le 14 e la solita Estate in diretta
In Rai, la programmazione pomeridiana estiva di Rai1 resta vuota, senza nuovi programmi tra le 14 e l'orario consueto di Estate in diretta. La causa principale è una carenza di risorse finanziarie, che impedisce all'azienda di portare avanti nuovi progetti a causa di ferie, recuperi e interruzioni di contratto dei collaboratori. La situazione ha portato alla sospensione delle produzioni programmata per il periodo estivo.
Nessun programma nel pomeriggio estivo di Rai1: l'azienda non può realizzare nessun progetto tra ferie, recuperi e interruzioni di contratto dei collaboratori. Mancano i soldi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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