A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, si apre una controversia all’interno di RaiSport. La trasmissione delle gare è attualmente in discussione, con tensioni tra il direttore Petrecca e il personale, che denuncia mancanza di programmi e l’utilizzo di 640mila euro per talent esterni. La situazione solleva interrogativi sulla copertura mediatica dell’evento e le scelte strategiche della rete pubblica.

A 14 giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina, scoppia la guerra a RaiSport e la trasmissione delle gare è in forse. Ieri la redazione della testata ha dichiarato lo stato di agitazione contro il direttore, il meloniano Paolo Petrecca. Niente piani di lavoro e incarichi. “A due settimane dall’inizio delle Olimpiadi Invernali l’assemblea di RaiSport contesta con forza le scelte del direttore Petrecca ed esprime fortissima preoccupazione per un piano di lavoro con molti punti deboli che dovrà essere necessariamente rivisto a ridosso dell’evento per garantire la copertura che RaiSport e la Rai debbono ai propri telespettatori”, si legge nel documento approvato dalla maggioranza dei giornalisti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Olimpiadi, diretta Rai a rischio. Rivolta a RaiSport contro il direttore Petrecca: “Nessun programma e 640mila euro spesi per i talent esterni”

“Abuso dei talent e mezzi insufficienti per le Olimpiadi”: RaiSport in rivolta a due settimane da Milano-Cortina. M5s: “Folle, il direttore Petrecca si dimetta”A due settimane dall'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Raisport esprime preoccupazione per le scelte del direttore Paolo Petrecca, denunciando un uso insufficiente dei talent e mezzi inadeguati.

