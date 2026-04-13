Man United e Tottenham vogliono firmare Hyeon-Gyu Oh

Due club di calcio, Manchester United e Tottenham, hanno manifestato interesse per l’acquisto del calciatore Hyeon-Gyu Oh. La notizia è stata pubblicata recentemente da un sito inglese, che ha fornito dettagli sulla volontà delle due squadre di ingaggiare il giocatore. Al momento non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi o eventuali trattative in corso.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Cristian Romero del Tottenham Hotspur sembra abbattuto mentre esce dal campo dopo che gli è stato mostrato un cartellino rosso durante la partita della Premier League tra Manchester United e Tottenham Hotspur all’Old Trafford il 7 febbraio 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl RecineGetty Images) Manchester United e Tottenham sono interessati all’attaccante della nazionale sudcoreana Hyeon-Gyu Oh. Il giocatore ha impressionato sin dal trasferimento al Besiktas durante la finestra di mercato di gennaio.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Man United e Tottenham vogliono firmare Hyeon-Gyu Oh Man United e Newcastle vogliono ingaggiare Julian RyersonBreaking: Il terzino del Borussia Dortmund Julian Ryerson è stato collegato all’allontanamento dal club. Arsenal, Manchester United e Tottenham vogliono Christian PulisicIl manager dell’Arsenal Mikel Arteta reagisce durante la partita amichevole pre-campionato tra Arsenal e Tottenham. Argomenti più discussi: Quarti di finale di Champions League: record e statistiche; Premier Special, 'I testa a testa da titolo'; Chelsea, Tottenham et Manchester United Veulent recruter ce joueur; Chelsea - Manchester Utd. Seconda sconfitta dell’era Carrick per il Manchester United: una doppietta di Okafor ammutolisce Old Trafford. Il Milan dovrebbe rimpiangerlo - facebook.com facebook Okafor show a Old Trafford! L'ex Napoli fa doppietta al Man United in 30 minuti x.com