Man United e Newcastle vogliono ingaggiare Julian Ryerson

Julian Ryerson, difensore del Borussia Dortmund, potrebbe lasciare la squadra a causa di una possibile cessione. La notizia circola dopo che il club tedesco ha deciso di valutare le offerte per il giocatore, che ha attirato l’interesse di Manchester United e Newcastle. Entrambi i team cercano un rinforzo sulla fascia laterale e hanno già avviato i contatti con gli agenti del norvegese.

Breaking: Il terzino del Borussia Dortmund Julian Ryerson è stato collegato all'allontanamento dal club. Secondo un rapporto di Sports Boom, Manchester United e Newcastle United sono in pole position per ingaggiare il 28enne terzino. Il giocatore costerà circa 30-35 milioni di sterline ed è stato definito "impeccabile". Julian Ryerson potrebbe migliorare entrambe le squadre. Ryerson è in grado di agire su entrambe le fasce e potrebbe rivelarsi un giocatore molto utile per entrambi i club.