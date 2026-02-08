Arsenal Manchester United e Tottenham vogliono Christian Pulisic

La notizia ha preso tutti di sorpresa: Arsenal, Manchester United e Tottenham sono interessate a Christian Pulisic. Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, si è mostrato molto concentrato durante la partita amichevole contro il Tottenham, senza nascondere le sue emozioni. La situazione sul futuro del giocatore americano si fa sempre più incerta, con tre grandi club pronti a sfidarsi per portarlo in Premier League.

Notizia fresca giunta in redazione: Il manager dell’Arsenal Mikel Arteta reagisce durante la partita amichevole pre-campionato tra Arsenal e Tottenham. (Foto di Yu Chun Christopher WongEurasia Sport ImagesGetty Images) Il Milan sta cercando di ristrutturare la propria rosa a fine stagione e Christian Pulisic potrebbe lasciare il club. Secondo quanto riportato da Calciomercato, l’Internazionale degli Stati Uniti potrebbe essere ceduto per 55 milioni di euro, e club come Manchester United, Arsenal e Tottenham stanno monitorando la sua situazione. Non c’è dubbio che l’Internazionale degli Stati Uniti potrebbe essere un’acquisizione utile per tutti e tre i club della Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Christian Pulisic Transfer

Nella recente settimana di competizioni europee, Liverpool e Chelsea hanno ottenuto vittorie significative, mentre Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno mostrato segni di frustrazione.

La partita tra Manchester United e Tottenham si gioca sabato alle 13:30, valida per la venticinquesima giornata di Premier League.

Ultime notizie su Christian Pulisic Transfer

