padre e marito assolto due anni senza la figlia portata in belgio dalla ex

Un uomo di 52 anni di Vaiano è stato assolto dalle accuse di maltrattamenti rivolte alla moglie e alla figlia di cinque anni. La donna, una 46enne di nazionalità rumena, aveva presentato denuncia nel 2024 e successivamente richiesto la separazione, trovando rifugio in una struttura di accoglienza per donne maltrattate. La figlia è stata portata in Belgio dalla madre. L’incidente si è concluso con l’assoluzione del padre.

Assolto dalle accuse di maltrattamenti contro la moglie e la figlia di 5 anni. Finisce così l’incubo per un 52enne di Vaiano, accusato dalla consorte, una 46enne rumena che l’aveva denunciato nel 2024, chiedendo poi la separazione e trovando rifugio in una casa d’accoglienza per donne maltrattate. E per il marito e padre era scattata, in automatico, la misura del braccialetto elettronico con divieto di avvicinamento. Intanto il giudice civile, stando agli atti delle indagini penali, dà ragione alla donna con l’affido esclusivo della bambina e il permesso di recarsi subito in Belgio dalle sorelle che l’avrebbero accudita, perché ammalata.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

