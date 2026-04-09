Il presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Iran si trova ormai a un passo dal punto di non ritorno. Ha rifiutato sia le dimissioni che un rimpasto di governo, criticando le opposizioni per aver diffuso accuse infondate sul suo passato. Inoltre, ha invitato la commissione parlamentare antimafia a occuparsi di alcuni tentativi che ritiene siano in corso, sostenendo che le audizioni si limitano a un’intrusione nel lavoro delle commissioni.

«Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni» ma «mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia di occuparsi dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei partiti, compreso FdI. Mentre alcuni usano il tema per propaganda, a me interessa costruire gli anticorpi su un tema che ci riguarda tutti. E non accetto che i miei sacrifici possano essere usati per interessi di quelli che combatto dal 19 luglio del 1992 senza se e senza ma e non accetto lezioni su questo tema». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. Meloni, dall'opposizione disperata surreali teoremi su me e criminali «Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto. Da opposizioni fango su mio padre morto»

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Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilmessaggero.it

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