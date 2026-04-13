Le indagini sulla morte di una donna di 51 anni e della sua figlia, entrambe trovate senza vita nei giorni di Natale in provincia di Campobasso, continuano. Un nuovo elemento emerso riguarda una rivelazione da parte del fratello delle vittime, che potrebbe influenzare l’andamento delle indagini. Finora, non sono stati resi noti altri dettagli sulle circostanze del decesso o sulle modalità dell’avvelenamento.

Le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi, 51 anni, e della figlia Sara Di Vita, trovate senza vita nei giorni di Natale in provincia di Campobasso, vanno avanti senza sosta. Nelle ultime ore gli investigatori hanno intensificato gli accertamenti: in Questura, nel capoluogo molisano, sarebbero stati ascoltati almeno trenta testimoni per ricostruire con precisione ciò che è accaduto. Tra le persone sentite ci sono amiche della ragazza, vicini di casa, conoscenti e diversi familiari. Tutti, secondo quanto emerge, potrebbero fornire elementi utili a chiarire i contorni di una vicenda che con il passare dei giorni appare sempre più complessa. L’inchiesta e la svolta delle analisi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione del fratello cambia tutto

Mamma e figlia avvelenate, la rivelazione del fratello: “Non l’hanno fatto”Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi, 51 anni, e della figlia Sara Di Vita, trovate senza vita nei giorni di Natale...

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