Maltempo Italia crollo in una scuola e strade come fiumi

Il 17 marzo, nella città italiana, si sono verificati forti disagi a causa del maltempo. Una scuola ha subito un crollo parziale dell’atrio, che ha reso necessario evacuare immediatamente l’edificio. Nel corso della giornata, molte strade sono diventate come fiumi, complicando gli spostamenti e creando situazioni di emergenza. La giornata è stata segnata da condizioni meteorologiche intense e da interventi delle forze di soccorso.

Momenti di paura nella mattinata del 17 marzo nella città italiana, dove il crollo parziale dell’atrio di una scuola ha costretto all’evacuazione immediata dell’edificio. Gli studenti presenti all’interno dell’istituto sono stati fatti uscire in sicurezza e successivamente accompagnati a casa grazie a uno scuolabus messo a disposizione dal Comune. L’episodio si inserisce in una giornata segnata da forti disagi in tutta la zona, colpita da un’ondata di maltempo particolarmente intensa. Il cedimento della struttura è avvenuto a Capistrano, in provincia di Vibo Valentia (Calabria). Una parte dell’atrio dell’edificio scolastico è improvvisamente crollata mentre all’interno si trovavano studenti e personale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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