Maltempo crollo improvviso sul lungomare della città italiana

Un forte temporale ha provocato un crollo improvviso sul lungomare di Torre a Mare, a causa delle onde alte e delle forti piogge. La mareggiata ha indebolito le strutture del muretto di protezione, che si è sgretolato sotto la pressione dell’acqua. Alcuni passanti si sono ritrovati vicino al luogo del cedimento, mentre i lavori di riparazione sono già iniziati.

Le mareggiate che nelle ultime ore stanno colpendo la costa pugliese hanno lasciato un segno evidente anche a Torre a Mare, quartiere costiero a sud della città. Un tratto del lungomare ha ceduto sotto la pressione del mare agitato, provocando il crollo di una porzione di costone roccioso e di un paio di metri di balaustra. Una ferita improvvisa che riaccende l'attenzione sul tema, mai del tutto risolto, dell'erosione costiera. Il cedimento si è verificato sul lungomare dei Trulli, in un'area che era già da giorni sotto osservazione e delimitata con transenne. Proprio per questo, fortunatamente, non si registrano feriti.