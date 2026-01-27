Nuova ondata di maltempo in agguato attese forti piogge sui rilievi | scatta l' allerta per frane e piene dei fiumi

La regione si prepara a una nuova ondata di maltempo, con forti piogge sui rilievi e rischio di frane e piene dei fiumi. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla, invitando alla prudenza e a monitorare le condizioni meteo per garantire la sicurezza delle comunità.

Il sole che baciato la Romagna nella prima parte di martedì ha le ore contate. E' previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con la Protezione civile dell'Emilia Romagna che ha diramato un'allerta meteo gialla per piene dei fiumi e rischio frane. Nell'avviso viene specificato come.🔗 Leggi su Forlitoday.it

A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per le festività di Natale, l’Emilia Romagna ha emesso un’allerta arancione per l’entroterra, segnalando rischi di piene dei fiumi e frane.

