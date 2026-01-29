La Toscana si prepara a un altro giorno di pioggia e temporali. Le previsioni parlano di un’allerta gialla valida fino a mezzanotte, con alcune zone a rischio più elevato. Le autorità invitano alla prudenza e monitorano costantemente la situazione, mentre le strade si allagano in alcune aree e i problemi aumentano per chi deve spostarsi.

Maltempo in Toscana: pioggia e temporali, nuova allerta gialla venerdì 30. Le zone a rischio

