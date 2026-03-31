Maltempo nuova allerta meteo per temporali e vento | le previsioni

Una nuova allerta meteo è stata emessa per la regione a causa di una perturbazione atmosferica che sta interessando l'intera area. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, con precipitazioni diffuse, tra cui rovesci e temporali. I venti provenienti da nord-est sono attesi con raffiche di intensità variabile. La situazione riguarda tutto il territorio regionale e richiede attenzione.