Maltempo nuova allerta meteo per temporali e vento | le previsioni
Una nuova allerta meteo è stata emessa per la regione a causa di una perturbazione atmosferica che sta interessando l'intera area. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nelle prossime ore, con precipitazioni diffuse, tra cui rovesci e temporali. I venti provenienti da nord-est sono attesi con raffiche di intensità variabile. La situazione riguarda tutto il territorio regionale e richiede attenzione.
La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull'intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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