Forte vento in Puglia | morti un operaio e una 16enne

Nel corso di una giornata caratterizzata da forti venti in Puglia, si sono verificati due incidenti mortali. Un operaio è stato colpito da un palo della luce mentre lavorava, perdendo la vita. Contestualmente, una ragazza di 16 anni è stata travolta da un albero abbattuto dal vento e anche lei ha perso la vita. Le autorità stanno indagando sulle cause degli incidenti e sulla dinamica degli eventi accaduti.

Un operaio è morto lunedì essere stato colpito da un palo della luce, caduto probabilmente a causa del forte vento, mentre stava eseguendo, su una gru, alcuni interventi a un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero San Brunone di Taranto. La vittima è Roberto Di Ponzio, di 38 anni: l'impatto si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità., Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava lavorando quando è stato colpito dal palo che sarebbe improvvisamente caduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale dello Spesal, il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Forte vento in Puglia: morti un operaio e una 16enne Leggi anche: Puglia, due morti per il vento forte: ragazza 16enne colpita da un albero a Bisceglie, operaio perde la vita a Taranto Vento forte nella notte: allerta gialla su parte della PugliaVento forte nella notte: allerta gialla su parte della Puglia dalla mezzanotte di sabato e fino alle 8 di mattina di domenica.