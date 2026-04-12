Stefano Adamo imprenditore ucciso da un malore mentre pranza al Vinitaly Il 51enne era l' ideatore del Gin Gina

Durante la prima giornata del Vinitaly a Verona, un uomo di 51 anni è morto improvvisamente a causa di un malore mentre stava pranzando. L'uomo era noto come ideatore di un marchio di gin e residente nel Salento. La notizia ha suscitato sgomento nella comunità imprenditoriale locale. La salma è stata trovata nel locale dove si trovava, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Muore stroncato da un malore mentre sta pranzando a Verona nel primo giorno del Vinitaly. L'imprenditoria salentina è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Stefano Adamo, 51enne di Alliste (Lecce), titolare insieme alla famiglia di un'azienda che produce prodotti agricoli e ideatore e produttore del "Gin Gina". Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, l'imprenditore, a Verona per partecipare al Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, avrebbe avuto un malore fatale mentre stava mangiando. Non è ancora chiaro se l'uomo sia stato soffocato da un boccone. Di certo c'è che ogni tentativo di soccorrerlo si è rivelato inutile.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Stefano Adamo, imprenditore ucciso da un malore mentre pranza al Vinitaly. Il 51enne era l'ideatore del Gin Gina A Verona per partecipare al Vinitaly, muore l’imprenditore Stefano AdamoALLISTE – È morto a Verona, dove si trovava per partecipare all’apertura della 58esima edizione del Vinitaly, Stefano Adamo, imprenditore agricolo di... Agguato nel Napoletano, 51enne ucciso con 5 colpi d’arma da fuoco: ferito a un braccio 25enne che era con la vittimaÈ stato raggiunto da cinque colpi d’arma da fuoco, in più parti del corpo, Rosario Coppola, 51 anni, vittima di un agguato ieri sera ad Arzano, in...