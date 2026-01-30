Una bambina di pochi anni è caduta all’asilo di Cerreto Guidi ed è rimasta gravemente ferita alla bocca. I genitori l’hanno portata subito al Meyer di Firenze, dove i medici l’hanno trasferita in codice rosso. La piccola si muoveva con entusiasmo e senza paura, ma questa volta il suo gioco è finito male, lasciando tutti sconvolti. Ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Cerreto Guidi, 30 gennaio 2026 – La vivacità di chi ha pochi anni di vita e tanta voglia di esplorare il mondo muovendosi nell’ambiente circostante senza avere la piena consapevolezza dei potenziali pericoli. Una bambina di tre anni si è gravemente ferita cadendo mentre probabilmente aveva un giocattolo in bocca. Nell’impatto si è procurata una brutta ferita. L’incidente, a quanto appreso, è avvenuto nel pomeriggio di venerdì,poco dopo le 17, in via Francesca sud nel comune di Cerreto Guidi in ambiente scolastico. La piccola è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 arrivati sul posto con un’automedica e due ambulanze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bambina cade all’asilo: grave ferita alla bocca, trasferimento in codice rosso al Meyer

