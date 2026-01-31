Una bambina di tre anni è finita in ospedale dopo un incidente in asilo a Cerreto Guidi. La piccola è stata trasportata d’urgenza al Meyer con un trauma alla bocca. I soccorsi sono stati immediati, ma le sue condizioni sono ancora da valutare.

Una bambina di tre anni è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, intorno alle 17, all’interno di una scuola dell’infanzia nel comune di Cerreto Guidi. L’evento si è verificato in via Francesca Sud, dove la piccola, in preda a un momento di gioco, è caduta improvvisamente mentre teneva un oggetto vicino alla bocca. L’impatto ha provocato una ferita grave alla zona facciale, con particolare coinvolgimento della bocca e dei tessuti molli circostanti. I soccorritori del 118 sono intervenuti immediatamente con un’automedica e due ambulanze, valutando la situazione come critica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bimba ricoverata al Meyer dopo incidente in asilo: trauma alla bocca, soccorsi d’urgenza

A Capannori, una bambina di un anno è stata portata d'urgenza al Meyer dopo aver ingerito una pila trovata nell’asilo.

Una bambina di pochi anni è caduta all’asilo di Cerreto Guidi ed è rimasta gravemente ferita alla bocca.

