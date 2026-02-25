giornata mondiale delle malattie rare sin rafforza impegno per patologie neurologiche

Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare 2026, che si celebra il 28 febbraio, la Società italiana di neurologia (Sin) rinnova il proprio impegno nel promuovere attenzione, consapevolezza e azioni concrete per i pazienti affetti da malattie neurologiche rare, un ambito che rappresenta una delle aree più complesse e in continua evoluzione. Queste patologie - informa la società scientifica in una nota - comprendono centinaia di condizioni differenti, spesso di origine genetica, che possono manifestarsi in età pediatrica o adulta e che sono frequentemente caratterizzate da un decorso progressivo e da un importante impatto funzionale. Nel loro insieme, queste patologie interessano un numero rilevante di persone e pongono sfide significative non solo sul piano clinico ma anche organizzativo, sociale ed economico, coinvolgendo l'intero sistema sanitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche:

Disabilità, Sin: “32 mln italiani con malattie neurologiche, assistenza sia uguale per tutti”

Giornata mondiale malattie rare, un’edicola di fiori per la campagna RareMeansCare

Temi più discussi: In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, il 28 febbraio Fondazione Acaref organizza una Pizza per la Ricerca; Giornata mondiale malattie rare, un'edicola di fiori per la campagna RareMeansCare; Malattie rare, reti europee e ricerca al centro della Giornata mondiale; Giornata Mondiale delle Encefaliti e Municipio illuminato di rosso.

Giornata Mondiale Malattie Rare: al Campus Venuta il punto sulle cure in CalabriaIl prossimo 28 febbraio, l’Auditorium del Campus Universitario di Catanzaro ospiterà un evento formativo d'eccezione coordinato dalla dottoressa Mimma Caloiero. cosenzapost.it

Giornata Mondiale delle Malattie Rare: conoscere per riconoscereLa Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che si celebra ogni anno il 28 febbraio (o il 29 negli anni bisestili, cioè un giorno raro per i malati rari), ... atnews.it

Foggia: giornata mondiale del controllo del polso, per riconoscere i problemi al cuore - facebook.com facebook

World Spay Day, la Giornata mondiale della sterilizzazione. Perché è importante e anche utile alla salute di cani e gatti x.com