Indiscrezioni dalla Francia Giroud davanti a un bivio | ecco cosa sta succedendo intorno all’ex Milan

Olivier Giroud si trova in una fase di incertezza, secondo fonti francesi, a causa di problemi contrattuali con il Lille. La società ha richiesto una revisione dell’accordo, mentre l’attaccante sta valutando le opzioni sul suo futuro. La decisione potrebbe arrivare a breve, dato che Giroud ha già ricevuto offerte da altri club europei. La situazione resta aperta e dipende dalle trattative in corso.

Olivier Giroud è stato uno dei calciatori che più è riuscito a fare breccia nei cuori dei tifosi milanisti negli ultimi anni. L'uomo in grado di interrompere la "maledizione del 9", colui che ha firmato la doppietta nel derby del 2022, cambiando il destino del campionato e contribuendo alla conquista del 19esimo scudetto. L'attaccante francese ha realizzato 49 gol e 20 assist in 122 presenze con la maglia del Milan tra il 2021 e il 2024. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese 'L'Équipe', la permanenza di Olivier Giroud al Lille è in bilico. L’ex attaccante del Milan, dopo un buon avvio di stagione, ha registrato un netto calo di rendimento nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

