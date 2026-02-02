Calciomercato l’Arsenal ci prova per Tonali | ecco cosa sta succedendo intorno all’ex Milan

L’Arsenal ha fatto un tentativo nel rush finale del mercato per portare Sandro Tonali in Premier League. La squadra inglese ha mostrato interesse per l’ex Milan e ha avviato trattative, anche se il Newcastle chiede 100 milioni di euro per lasciarlo partire. La cessione di Tonali sembra più vicina, mentre le ultime ore di mercato sono ancora da seguire.

Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate del 2023 dopo 3 stagioni in rossonero per approdare al Newcastle. Dopo quasi un'anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe. Sandro Tonali è uno degli intoccabili del Newcastle. Nella stagione in corso ha già totalizzato 24 presenze in Premier League, di cui 21 da titolare e 35 in tutte le competizioni, con 5 assist all'attivo. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese.

