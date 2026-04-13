In Ungheria, il candidato Magyar ha ottenuto la vittoria alle elezioni, secondo quanto riportato. Aurora Floridia, senatrice dei Verdi Alto Adige-Südtirol e membro della delegazione del Consiglio d’Europa, ha commentato la notizia definendola una conferma della solidità della democrazia europea. La vittoria viene interpretata come una sconfitta per i sostenitori del sovranismo. Floridia ha sottolineato che l’esito rafforza i principi democratici nel continente.

“Una straordinaria notizia che rafforza la democrazia, pilastro dell’Europa “. Lo ha dichiarato in una nota Aurora Floridia, senatrice dei Verdi Alto Adige-Südtirol che ha seguito il voto in Ungheria come componente della delegazione degli osservatori del Consiglio d’Europa. In riferimento alla vittoria di Peter Magyar, che ha spodestato Viktor Orban dopo sedici anni di governo, Floridia ha ringraziato i “milioni di cittadine e cittadini ungheresi per la loro eccezionale partecipazione, segnale autentico di democrazia”. “Ho vissuto direttamente l’intensità di questo voto. – ha detto la senatrice – Una vera sconfitta per i sovranisti che volevano fare dell’autocrazia un metodo di governo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magyar vince in Ungheria, Floridia: “L’Europa democratica è più forte. Una sconfitta per i sovranisti”

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