Ungheria vince il centrodestra di Magyar e la sinistra sale sul carro Schlein | Tempo dei sovranisti è finito

In Ungheria si è conclusa l'epoca di Viktor Orban con la vittoria dell’opposizione, guidata da Peter Magyar, che dovrebbe conquistare circa i due terzi dei seggi in Parlamento. Questa maggioranza permette di agire senza dover consultare la minoranza. La notizia ha suscitato reazioni da parte dei leader di altri schieramenti, mentre alcune figure politiche italiane hanno commentato i risultati, evidenziando un cambiamento nel panorama politico locale.

Si è chiusa l’era Viktor Orban in Ungheria con la vittoria del leader dell'opposizione ungherese, Peter Magyar, che dovrebbe riuscire a ottenere i due terzi dei seggi in parlamento, soglia necessaria per poter operare in autonomia senza la necessità di ricorrere al voto della minoranza. La sinistra italiana esulta per la sconfitta di Orban ma Magyar è un politico del centrodestra moderato, con una forte impronta conservatrice e liberale, quindi comunque divergente dalla visione del Pd e ancor di più di Avs. Eppure, sembra che l’Ungheria sia passata in mano ai socialisti se si leggono solo le loro dichiarazioni senza conoscere il contesto politico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ungheria, vince il centrodestra di Magyar e la sinistra sale sul carro. Schlein: "Tempo dei sovranisti è finito" Leggi anche: Elezioni in Ungheria, Magyar in vantaggio su Orbán: il Paese diviso tra il re dei sovranisti Ue e l’europeista che ha ‘tradito’ Fidesz Elezioni in Ungheria. Schlein: finito il tempo delle destre. Renzi: «Orban ko, tocco magico Meloni»Peter Magyar vince le elezioni in Ungheria , incassa le congratulazioni del primo ministro Viktor Orban e fioccano le reazioni politiche.