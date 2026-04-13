In Ungheria, il candidato Magyar ha ottenuto una vittoria alle elezioni, consolidando il suo mandato. La notizia è stata commentata da Aurora Floridia, senatrice dei Verdi Alto Adige-Südtirol, che ha partecipato come osservatrice del Consiglio d’Europa. Floridia ha affermato che questa vittoria rappresenta un rafforzamento della democrazia europea e costituisce una sconfitta per i sovranisti. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale.

“Una straordinaria notizia che rafforza la democrazia, pilastro dell’Europa “. Lo ha dichiarato in una nota Aurora Floridia, senatrice dei Verdi Alto Adige-Südtirol che ha seguito il voto in Ungheria come componente della delegazione degli osservatori del Consiglio d’Europa. In riferimento alla vittoria di Peter Magyar, che ha spodestato Viktor Orban dopo sedici anni di governo, Floridia ha ringraziato i “milioni di cittadine e cittadini ungheresi per la loro eccezionale partecipazione, segnale autentico di democrazia”. “Ho vissuto direttamente l’intensità di questo voto. – ha detto la senatrice – Una vera sconfitta per i sovranisti che volevano fare dell’autocrazia un metodo di governo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Magyar vince in Ungheria, Floridia (Avs): “L’Europa democratica è più forte. Una sconfitta per i sovranisti”

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