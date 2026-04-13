Magyar ' veto al prestito Ue a Kiev? Ungheria ha ottenuto l' esenzione

L'Ungheria ha ottenuto un'eccezione nel prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Otto partner dell'Unione Europea hanno approvato questa decisione, consentendo all'Ungheria di non partecipare all'erogazione del prestito. La decisione è stata comunicata come una risposta alle richieste del paese, che ha ottenuto l'esenzione dal contributo. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità dell'opt-out o sui motivi specifici della richiesta.