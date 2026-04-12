Elezioni in Ungheria l' opposizione di Peter Magyar ha vinto | Orban ammette la sconfitta e si congratula

Da virgilio.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle elezioni in Ungheria, l'opposizione guidata da Peter Magyar ha ottenuto la vittoria, mentre il primo ministro in carica ha riconosciuto la sconfitta e si è congratulato con i vincitori. La consultazione elettorale ha visto una partecipazione significativa e ha portato a un cambio di governo. I risultati ufficiali sono stati annunciati nelle ultime ore, segnando un momento di svolta per la politica nazionale.

Il primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orban si è congratulato con il leder del partito di opposizione Tisza Peter Magyar per aver vinto le elezioni parlamentari. Lo spoglio è ancora in corso, ma arrivato a circa la metà dei voti, Tisza avrebbe ottenuto più del 65% e potrebbe anche raggiungere i 133 seggi necessari per cambiare la Costituzione. Viktor Orban ha perso le elezioni in Ungheria Dopo 16 anni consecutivi al governo, Viktor Orban e il suo partito Fidesz hanno perso il controllo del parlamento ungherese. Il premier uscente ha infatti ammesso la sconfitta alle elezioni, congratulandosi con il leader dell’opposizione Peter Magyar.🔗 Leggi su Virgilio.it

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