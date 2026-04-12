Ungheria Orban sconfitto | Risultato doloroso ma chiaro Trionfa Magyar | Abbiamo fatto la storia E punta alla super maggioranza

In Ungheria, le elezioni hanno portato alla vittoria del partito Magyar, che ha conquistato un risultato che ha portato alla sconfitta del primo ministro uscente Viktor Orban. Orban ha riconosciuto che il risultato è stato

Svolta in Ungheria. Trionfa Magyar e il primo ministro ungherese uscente Viktor Orban ammette la sconfitta elettorale parlando di un risultato "doloroso per noi, ma chiaro". "Continueremo a servire il Paese e la nazione ungherese dall'opposizione - ha aggiunto - "abbiamo vissuto anni difficili e facili, belli e tristi ma non ci arrenderemo mai". Dopo 16 anni al potere, oggi il premier Viktor Orbán, alleato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si fa da parte. Con il 45.71% dei voti scrutinati il partito Tisza del leader dell'opposizione Peter Magyar sembra essere in grado di ottenere la maggioranza dei due terzi dei seggi al parlamento ungherese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ungheria, Orban sconfitto: "Risultato doloroso ma chiaro". Trionfa Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza" Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Trionfo di Magyar: "Abbiamo fatto la storia". E punta alla "super maggioranza" Leggi anche: Ungheria, Orban sconfitto. Opposizione in netto vantaggio. Magyar: "Abbiamo fatto la storia"