Vladimir Putin si sta rafforzando con misure di sicurezza più restrittive, tra zone off limits e controlli più severi sul web. La crescente ondata di attacchi aerei e i droni che si avvicinano a Mosca, insieme alle recenti uccisioni di alti funzionari iraniani attribuite a Stati Uniti e Israele, stanno portando il presidente russo a prendere precauzioni.

La continua uccisione dei massimi vertici del governo iraniano per conto di Stati Uniti e Israele, unita al crescente numero di droni nemici arrivati nei pressi di Mosca, starebbe preoccupando Vladimir Putin. Mentre il Servizio di protezione federale russo (FSO), l'agenzia responsabile della sicurezza del capo del Cremlino, sta creando una zona off limits di 3 chilometri quadrati intorno alla residenza del leader russo a Sochi, nella capitale si è materializzata una improvvisa stretta online che ha coinvolto gran parte del web e le principali app di messaggistica. C'è chi dice che la decisione di Putin di blindare il cuore del Paese dipenda anche dalle imminenti elezioni federali per la Duma, in programma il prossimo settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Effetto Iran su Putin: lo Zar si blinda tra zone off limits e stretta sul web

Articoli correlati

Leggi anche: Giovedì e venerdì di delirio tra strade chiuse, metro e zone off-limits: come muoversi a Milano durante le Olimpiadi

Attacco villa Putin, Kiev: “Da Mosca niente prove”e lo zar minaccia negoziati più duriContinua la partita a ping pong di accuse e smentite tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

Contenuti e approfondimenti su Effetto Iran

Temi più discussi: Iran, petrolio e retorica: il prezzo della guerra; Guerra in Iran: petrolio alle stelle e Kiev nel dimenticatoio, la Russia potrebbe vincere due volte; Fragilità strutturale La guerra in Iran non può risollevare l’economia disastrata della Russia (ma forse Trump sì); Guerra Iran, petrolio e missili: Russia e Cina più forti, Kiev rischia.

Petrolio e gas, perché l’effetto choc della guerra con l'Iran può essere per Putin un'occasione d'oroVladimir Putin non ha perso tempo per cercare di sfruttare la situazione sui mercati dell’energia nel weekend. Nelle ultime ore ha parlato con l’uomo forte dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman, con ... corriere.it

In Iran un vincitore c'è già: PutinLa crisi mediorientale rimette al centro il petrolio russo, rianima l’asfittica economia russa e porta meno armi e meno attenzione sull’Ucraina (e ... huffingtonpost.it

ITALIA-MONDO| Joe Kent, si è dimesso con effetto immediato in protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele all’Iran: "L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione" - facebook.com facebook

Effetto Iran, dalle bollette al carrello della spesa: per le famiglie toscane stangata da 1.200 euro x.com