L'ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la presenza di aiuti russi per la guerra in Iran, affermando che non è motivo di preoccupazione se la Russia sta intervenendo in quel modo. In un discorso pubblico, ha dichiarato che, se la Russia sta facendo determinate mosse, non si può considerare un buon risultato. La sua osservazione ha attirato l'attenzione sui rapporti tra le due nazioni.

Donald Trump punzecchia Vladimir Putin riguardo alla possibilità che il leader russo stia passando informazioni all’Iran sulla guerra contro Usa e Israele. Per il presidente americano, se lo zar lo sta facendo, “non sta facendo un buon lavoro” perché “l’Iran non se la passa bene”. Trump su Putin e l’Iran Secondo Donald Trump, se anche la Russia passasse informazioni all’Iran non cambierebbe nulla. Il presidente americano ritiene che non sia motivo di preoccupazione se Mosca fornisce informazioni di intelligence all’Iran nella guerra contro Usa e Israele. Il presidente americano Donald Trump Il tycoon ha definito la questione un “problema semplice“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump provoca Putin sugli aiuti per la guerra in Iran, "se lo stanno facendo non è un buon lavoro"

Trump, la guerra in Iran e il vero bersaglio: e se l’obiettivo fosse Putin?Nel racconto dominante la guerra tra Israele e Iran appare come un capitolo autonomo della crisi mediorientale: un conflitto legato al programma...

Guerra in Iran, ecco la risoluzione del governo sugli aiuti militari: ok alle basi americane e alla difesa anti-aereaDifesa anti-aerea e anti-missilistica per aiutare i Paesi del Golfo colpiti dai missili iraniani e i nostri contingenti militari sul terreno.

Donald Trump: Voglio solo la libertà per il popolo iraniano

Contenuti e approfondimenti su Trump provoca.

Discussioni sull' argomento Sale la tensione tra Ucraina e Ungheria. Trump a Zelensky: Chiuda l'accordo con Putin; Otto e mezzo, l’ultima assurdità di Saviano: Iran? Trump ha pronto un regalo a Russia e Cina.

L’EDICOLA, Repubblica: Trump sfida Putin. Il Corriere: Parte la Manovra. Così cambia la tassa sugli affitti brevi. La Verità: Chi sabota l’incontro Trump ...La notizia principale di oggi in apertura sui quotidiani è quella relativa alle trattative per una tregua fra Russia e Ucraina e sul ruolo del presidente degli Stati Uniti Trump nei negoziati, mentre ... blitzquotidiano.it

Trump rimprovera Zelensky: «Faccia un accordo, Putin è pronto»Donald Trump esprime impazienza riguardo alla guerra in Ucraina, alla quale vorrebbe mettere fine al più presto. Zelensky deve darsi da fare e deve raggiungere un accordo, ha detto il presidente ame ... ilsole24ore.com

La responsabile della Robotica di #OpenAI si è dimessa . Una grave e ponderata decisione legata ai problemi etici che la gestione #Trump provoca con il suo uso dell' IA. x.com

Trump: "Inaccettabile il figlio di Khamenei, talmente incompetente che neanche il padre lo voleva. Dirò la mia sul nuovo leader". Teheran provoca: "Invasione di terra Li aspettiamo, sarebbe un disastro per gli Usa". E spunta Zelensky: "Gli Usa ci hanno chiest - facebook.com facebook