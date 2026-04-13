I risultati delle elezioni in Ungheria hanno portato alla vittoria di un nuovo leader, che ha dichiarato che il paese appartiene all’Unione Europea. Contestualmente, ha accusato un ex ministro di aver distrutto documenti riguardanti le sanzioni contro la Russia. Il vincitore ha anche affermato che gli elettori hanno scelto un cambiamento non solo di governo, ma di regime. La vittoria si è svolta in un clima di tensione politica, con accuse tra le parti coinvolte.

Budapest, 13 aprile 2026 - In Ungheria gli elettori ''hanno votato non solo per un cambio di governo, ma di regime", ha affermato Peter Magyar, vincitore ieri delle elezioni contro l'ex primo ministro Viktor Orban. ''Si sta facendo la storia, in tempo reale'', ha sottolineato Magyar, vista l’eco internazionale del successo, e ''non c'è tempo da perdere'', serve ''una transizione rapida e breve''. Magyar, rivolgendosi al presidente ungherese Tamás Sulyok, lo ha esortato a dimettersi perché è “un burattino” di Orban, ma solo dopo aver convocato il nuovo parlamento il prima possibile dopo la proclamazione definitiva dei risultati elettorali, il 4 maggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Magyar: “Il posto dell’Ungheria è nella Ue”. Poi accusa: "L’ex ministro Szijjarto sta distruggendo i file sulle sanzioni alla Russia”

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Ungheria bloccherà nuove sanzioni UE “contro la Russia”“Domani, in occasione del Consiglio Affari Esteri, l’Ue intende adottare il ventesimo pacchetto di sanzioni.