Ungheria bloccherà nuove sanzioni UE contro la Russia

L'Ungheria ha deciso di bloccare l’approvazione del nuovo pacchetto di sanzioni UE contro la Russia, innescando una disputa diplomatica. Il governo ungherese sostiene che le misure potrebbero danneggiare le aziende nazionali e l’economia locale. La questione sarà discussa domani durante il Consiglio Affari Esteri, dove i rappresentanti europei cercheranno di trovare un’intesa. La decisione ungherese rischia di rallentare l’adozione delle nuove restrizioni.

"Domani, in occasione del Consiglio Affari Esteri, l'Ue intende adottare il ventesimo pacchetto di sanzioni. L'Ungheria lo bloccherà. Finché l'Ucraina non riprenderà il transito di petrolio verso l'Ungheria e la Slovacchia attraverso l'oleodotto Druzhba, non consentiremo che decisioni importanti per Kiev vadano avanti." Lo annuncia su X il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó.