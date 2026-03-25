L’importanza dell’amministratore di sostegno per la terza età | convegno alla Residenza Madonna della Pace

Sabato 28 marzo, alle ore 10, presso la Residenza Madonna della Pace di Francavilla al Mare si terrà il secondo incontro del Progetto Mosaico, promosso dal gruppo Il Nodo di Leo D’Angelo e dall’associazione Sport e Valori aps. L’evento si concentrerà sull’importanza dell’amministratore di sostegno per le persone anziane, coinvolgendo professionisti e cittadini interessati a approfondire il ruolo e le funzioni di questa figura.

Sabato 28 marzo a Francavilla al Mare il secondo appuntamento del Progetto Mosaico promosso dal gruppo Il Nodo e da Sport e Valori aps Il convegno, dal titolo “L’importanza dell’amministratore di sostegno per la terza età”, sarà un momento di confronto dedicato ai temi della tutela, della dignità e del rispetto delle persone fragili. L’iniziativa punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di strumenti giuridici e sociali capaci di garantire diritti, serenità e accompagnamento agli anziani che si trovano in condizioni di vulnerabilità. «Il Progetto Mosaico nasce anche da un’esigenza profonda: portare le persone “dentro”, permettere loro di vedere con i propri occhi che le strutture sono luoghi di assoluta qualità, curati, accoglienti e ricchi di umanità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “L’importanza dell’amministratore di sostegno per la terza età”: convegno alla Residenza Madonna della Pace Articoli correlati Leggi anche: Valeria Marini ha fatto pace con la mamma Gianna Orrù: “Sono stata a Medjugorje per chiedere alla Madonna di far pace lei” Marche: amministratore di sostegno condannato, 40mila euro sottratti ad anziana e danno all’immagine della giustizia.Un uomo di 70 anni di Morrovalle, nelle Marche, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 40mila euro per aver sottratto fondi a...