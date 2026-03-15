Reggio | Madama Butterfly con tamburi giapponesi il 27 marzo
Il Teatro Odeon di Reggio Calabria ospiterà il 27 marzo alle 21:00 una rappresentazione speciale di Madama Butterfly, con l’aggiunta di tamburi giapponesi. L’evento prevede una rilettura moderna dell’opera di Giacomo Puccini, che coinvolgerà il pubblico con un’interpretazione rinnovata e suggestiva. La serata intende offrire un’esperienza originale attraverso questa combinazione di musica classica e elementi tradizionali giapponesi.
Il Teatro Odeon di Reggio Calabria accoglierà il 27 marzo, alle ore 21:00, una rilettura innovativa della celebre opera di Giacomo Puccini. Questa edizione speciale di Madama Butterfly unisce teatro, canto lirico e la risonanza dei tamburi giapponesi per offrire un’esperienza immersiva che si discosta dalla tradizione classica. La produzione vede al centro la figura di Silvia Priori, affiancata da una squadra creativa internazionale guidata dal regista Kuniaki Ida. L’evento promette di trasformare la narrazione originale in un percorso emotivo diretto, dove la storia di Cio-Cio-San viene raccontata attraverso un dispositivo teatrale che guida lo spettatore all’interno della vicenda. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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