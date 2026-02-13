PestMed Expo 2026 edizione da record | +25% espositori e 9.000 visitatori per l’hub internazionale del pest management

Si chiude con risultati estremamente positivi l'ultima edizione di PestMed EXPO, il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione in Italia, che registra un aumento del 25% degli espositori e una forte affluenza sin dalle prime ore di apertura, per un totale complessivo di oltre 9.000 visitatori. Un'edizione che ha sancito definitivamente il posizionamento internazionale della manifestazione, come sottolinea Claudio Vercellone, CEO di Avenue Media, società che ha organizzato PestMed EXPO sotto l'egida di ANID e con il contributo diretto di molte delle principali associazioni rappresentative del settore: " PestMed si conferma il primo salone internazionale della disinfestazione e sanificazione in Italia, e questa edizione ha ribadito con forza la sua vocazione globale.