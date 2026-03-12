Concorso internazionale Lettera d’amore 2026 | come partecipare alla 26esima edizione

È stata annunciata la 26esima edizione del concorso internazionale “Lettera d’amore” 2026, organizzato dall’associazione cultura Abruziamoci odv. La manifestazione è patrocinata dal museo della lettera d’amore, dal comune di Torrevecchia Teatina e dalla regione Abruzzo. L’obiettivo del concorso è raccogliere e promuovere lettere d’amore di partecipanti provenienti da diversi paesi. Per iscriversi, bisogna seguire le indicazioni fornite dall’associazione.

Solo i vincitori e i segnalati saranno avvisati tempestivamente. I risultati verranno resi pubblicamente noti tramite la stampa e i siti internet legati al concorso Giunge alla 26esima edizione il concorso internazionale “Lettera d’amore” 2026. L’associazione cultura Abruziamoci odv bandisce, organizza e promuove, con il patrocinio del museo della lettera d’amore e del comune di Torrevecchia Teatina e della regione Abruzzo, il concorso dedicato alla memoria del professor Vito Moretti. La cerimonia di premiazione si terrà a Torrevecchia Teatina (Chieti) venerdì 8 agosto 2026 alle 21. In sintesi, è possibile partecipare stilando in qualsiasi lingua, purché acclusa la traduzione in italiano, se straniera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Articoli correlati

Mostri Sacri Festival 2026, aperte le iscrizioni al concorso della sesta edizione della kermesse: come partecipareIl contest, dedicato al tema del "Viaggio nella canzone italiana", porterà gli otto finalisti sul palco del Nuovo Teatro delle Commedie sabato 14...

Leggi anche: Musica e danza a “Firenze Online“. Concorso internazionale per artisti. Basta un video per partecipare

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Concorso internazionale

Temi più discussi: Vincitrice di concorso neomamma: Rimandate il mio corso abilitante, devo prendermi cura di mio figlio. Il no dell'USR e l'intervento del Ministro; Torna il concorso che valorizza la ricerca artistica emergente; Concorso ’Scriveteci una lettera’. Carta, penna e il bello prende forma; Concorso INPS Specialisti Aree Psicologiche e Sociali: Date prove.

Una lettera d’amore per Napoli: concorso internazionale e premio per chi scriverà la più bellaA Torrevecchia Teatina, piccolo centro di 4mila persone in provincia di Chieti, cuore d'Abruzzo, c'è un museo unico nel suo genere: quello che raccoglie le lettere d'amore. A breve quest'incredibile ... fanpage.it

UPU: Concorso internazionale di scrittura di lettere per giovaniL’UPU è lieta di annunciare la 54a edizione del Concorso internazionale di scrittura di lettere per giovani, che si svolgerà nel 2025. Quest’anno l’UPU collabora con l’Organizzazione marittima ... unric.org

CIMN - Concorso Internazionale Musicale Nocera - facebook.com facebook

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia entra nel Concorso Internazionale di Fotografia Città di Latina x.com