Elezioni Lecco la Lega si presenta | Vincere è una questione di sopravvivenza

Sabato mattina a Lecco si sono tenute le elezioni con la presentazione ufficiale dei candidati della Lega. L’evento si è svolto in Piazza Garibaldi, presso il Palazzo Falck, che ha aperto alle 10.30 e si è riempito in breve tempo. La Lega ha dichiarato che vincere rappresenta una questione di sopravvivenza. La sala ha accolto un pubblico interessato alla campagna elettorale.

Sabato mattina, Piazza Garibaldi. Palazzo Falck ha aperto i battenti alle 10.30 e la sala non ha impiegato molto a riempirsi. La Lega di Lecco ha scelto una cornice istituzionale e ha ritrovato un buon numero di sostenitori per presentare la propria lista alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Leccotoday.it Per i beluga la promiscuità sessuale è una questione di sopravvivenzaUno studio su una piccola popolazione isolata di beluga che vive in Alaska dimostra che sia i maschi che le femmine cambiano spesso partner, una... Elezioni a Lecco, la Lega: "Ancora nessun accordo su Boscagli"La dichiarazione del senatore Massimiliano Romeo sul candidato sindaco del centrodestra: "Al tavolo nazionale non è stato ancora deciso nulla.