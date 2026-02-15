Lite davanti al pub | 32enne accoltellato picchiato l’amico Caccia all’aggressore
Una lite davanti a un pub a Montecassiano, in provincia di Macerata, ha portato a un accoltellamento e a una aggressione. Un uomo di 32 anni è stato ferito con un coltello, mentre un suo amico è stato preso a colpi. La polizia sta cercando l’autore dell’aggressione, che si è verificata tra le strade del paese nella notte tra sabato e domenica.
Notte di Violenza nel Maceratese: Un 32enne Accoltellato e un Amico Aggredito a Montecassiano. Una lite scoppiata davanti a un pub a Montecassiano, in provincia di Macerata, ha lasciato un 32enne ferito da arma da taglio e un suo amico picchiato nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026. L'intervento dei carabinieri e del personale medico è stato tempestivo, ma l'aggressore è ancora ricercato e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'accaduto. Dinamica dell'Aggressione e Soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 15:20 del 14 febbraio, quando i carabinieri delle stazioni di Montecassiano e Pollenza, supportati dal Nucleo radiomobile di Macerata, sono intervenuti in seguito a segnalazioni di una colluttazione in corso.
Sora, liceale accoltellato davanti al Liceo Artistico: caccia all’aggressore
Sora, un liceale è stato ferito con un coltello davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli.
Studente accoltellato alla gola davanti al Liceo, caccia all'aggressore in fuga
Un altro episodio di violenza si è verificato davanti a un liceo, dove uno studente è stato accoltellato alla gola.
