Giovane ucciso a sprangate a Crema | caccia al presunto aggressore

Nella notte del 6 aprile a Crema, un giovane di 20 anni è stato colpito ripetutamente con una sprangata, perdendo la vita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione. L’episodio si è verificato nella tarda serata e al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’evento e trovare il responsabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Brutale aggressione nella notte. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a Crema, in provincia di Cremona, nella tarda serata del 6 aprile. Il giovane, di origini egiziane, sarebbe stato vittima di un violento pestaggio, durante il quale è stato colpito con calci, pugni e forse anche con una spranga. Le forze dell’ordine hanno già individuato il presunto responsabile, attualmente ricercato. L’allarme dei residenti. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno contattato il 112 segnalando la presenza di un ragazzo a terra gravemente ferito dopo un’aggressione. Le chiamate sono arrivate poco dopo le 22:30. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giovane ucciso a sprangate a Crema: caccia al presunto aggressore Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Crema, 20enne ucciso a sprangate da uno stranieroUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Temi più discussi: Brutale omicidio: ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate in mezzo alla strada - BresciaToday; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale; Crema, ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate per strada. Carabinieri sulle tracce dell'aggressore. Omicidio a Crema, ragazzo ucciso a sprangate in stradaOmicidio nella serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. A perdere la vita un ragazzo di 20 anni ... italpress.com Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateLa vittima è un cittadino egiziano: è stato ferito a morte con un'arma da taglio e colpito anche con sprangate, calci e pugni. Identificato il presunto responsabile: si tratterebbe di un giovane maroc ... ilgiornale.it Memoria 2.0, iniziativa in ricordo di Luigi Sica, il giovane ucciso con tre coltellate da un coetaneo in via Santa Teresa degli Scalzi il 16 gennaio 2007, voluta da Europa Verde. Lunedì 30 marzo alle ore 16.30 in quella stessa strada, la famiglia e gli amici si ritrov - facebook.com facebook