Giovane ucciso a sprangate a Crema | caccia al presunto aggressore

Da dayitalianews.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 6 aprile a Crema, un giovane di 20 anni è stato colpito ripetutamente con una sprangata, perdendo la vita. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione. L’episodio si è verificato nella tarda serata e al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’evento e trovare il responsabile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Brutale aggressione nella notte. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita a Crema, in provincia di Cremona, nella tarda serata del 6 aprile. Il giovane, di origini egiziane, sarebbe stato vittima di un violento pestaggio, durante il quale è stato colpito con calci, pugni e forse anche con una spranga. Le forze dell’ordine hanno già individuato il presunto responsabile, attualmente ricercato. L’allarme dei residenti. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona, che hanno contattato il 112 segnalando la presenza di un ragazzo a terra gravemente ferito dopo un’aggressione. Le chiamate sono arrivate poco dopo le 22:30. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona.

Crema, 20enne ucciso a sprangate da uno stranieroUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona.

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