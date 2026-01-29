Ad Alberto Angela la laurea honoris causa in Veterinaria con Uniba | Legame speciale con Bari e la Puglia

Alberto Angela ha ricevuto una laurea honoris causa in Veterinaria dall’Università di Bari. L’occasione ha fatto emergere il suo affetto per la Puglia e il legame speciale con la regione. Angela ha parlato delle atmosfere autentiche di questa terra, fatte di cieli azzurri, terre rosse e un senso di pace che si respira solo qui. La sua passione per la regione ha catturato l’attenzione di studenti e pubblico presente, che ha ascoltato con interesse le sue parole sulla bellezza e sulla semplicità della vita in Puglia.

C'è una cosa che la Puglia ha e che non è mai stata costruita dall'uomo e sono quelle atmosfere, quelle sensazioni, quel cielo azzurro, quella terra rossa, quel sentirsi in pace con il mondo e capire la bellezza della vita con delle persone sempre aperte, sempre, che ti danno il cuore in mano".🔗 Leggi su Baritoday.it

