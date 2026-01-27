Premio Battistelli | cerimonia di premiazione del concorso di poesia inedita
La cerimonia di premiazione del Premio Battistelli si terrà a Pescara il 1° febbraio, segnando l'inizio della prima edizione del concorso dedicato alla poesia inedita. L'evento celebra la creatività e il talento di poeti emergenti, offrendo un'importante vetrina per le opere inedite nel panorama culturale italiano.
A Pescara il prossimo 1° febbraio si terrà la premiazione della prima edizione del premio Battistelli dedicato alla poesia inedita. L’evento avrà luogo nella sala consiliare del comune di Pescara.L’evento "Nel cuore del viaggio dove le poesie si incontrano", segna l’inizio di un percorso.🔗 Leggi su Ilpescara.it
