La Juvecaserta torna a sorridere fuori dalle mura amiche

La Paperdi Juvecaserta 2021 ha vinto in trasferta contro la Ristopro Fabriano con il punteggio di 83-75. La squadra ha disputato la partita senza Nobile, che era in panchina ma non ha giocato, e Sperduto, che è rimasto a Caserta. Questa vittoria segna il ritorno della squadra casertana a ottenere un risultato positivo fuori casa.

La Paperdi Juvecaserta 2021 torna alla vittoria in trasferta imponendosi sul campo della Ristopro Fabriano per 83-75 nonostante abbia dovuto fare ancora a meno di Nobile, presente in panchina per onore di firma, e Sperduto, rimasto a Caserta. Importante il recupero di Vecerina, che è stato tra i protagonisti di una gara che i bianconeri hanno indirizzato verso i propri colori con un parziale di 41-16 a cavallo tra il secondo ed il terzo periodo, limitandosi, poi, a controllare i tentativi dei marchigiani di rientrare in una partita, il cui risultato finale non è apparso mai in discussione, neppure quando i padroni di casa si sono portati sul -6 a poco più di un minuto dalla fine. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La Juvecaserta torna a sorridere fuori dalle mura amiche Articoli correlati Atletico Ascoli, seconda vittoria tra le mura amicheSecondo successo consecutivo casalingo per l’Atletico Ascoli che dopo aver battuto per 3-0 il San Marino, ha superato per 3-1 anche il fanalino di... Osasuna-Maiorca (sabato 07 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Navarri vittoriosi tra le mura amiche?La prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l’Osasuna e il Maiorca. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juvecaserta torna Temi più discussi: Basket, la Juvecaserta torna al successo al PalaPiccolo dopo un mese: battuta Faenza per 89-82; La Juvecaserta torna al PalaPiccolo dopo un mese: di fronte c'è Faenza; La Paperdì Juvecaserta torna al successo, al PalaPiccolo è festa contro Faenza (89-82) |; Juvecaserta di scena a Fabriano, Lardo: Serviranno attenzione e concentrazione. Serie B - Paperdi Caserta torna alla vittoria fuori casa a FabrianoLa Paperdi Juvecaserta 2021 torna alla vittoria in trasferta imponendosi sul campo della Ristopro Fabriano per 83-75 nonostante abbia dovuto fare ancora a meno di Nobile, presente in panchina ... pianetabasket.com Torna alla Vittoria la Paperdì JuveCasertaLa Paperdì Juvecaserta, 2021 torna alla vittoria al PalaPiccolo superando la Tema Sinergie Faenza con il punteggio di 89-82, nella gara valida per la 32ª ... casertakeste.it La JuveCaserta 2021 torna al successo contro Faenza. Le prime interviste post match al termine di Diretta Stadio Basket con Mimmo D'Argenzio e l'assistente Francesco Callipo! - facebook.com facebook Juvecaserta, che succede Ko anche contro Jesi ma domenica si torna al PalaPiccolo x.com