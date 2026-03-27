Romelu Lukaku rischia una multa considerevole dopo un episodio che ha causato un evidente allontanamento tra il calciatore e il club partenopeo. La situazione si è aggravata con una comunicazione ufficiale che ha fatto emergere tensioni tra le parti, portando a una frattura definitiva. La questione, ora, è al centro di un procedimento legale tra il giocatore e la società.

Tra Lukaku e il Napoli c’è stato uno strappo. I l Napoli non si aspettava questo comportamento da parte dell’attaccate belga che ha sì rinunciato alla tournée negli Stati Uniti con la Nazionale ma non è rientrato a Castel Volturno per allenarsi con gli altri. Ha preferito continuare a farlo in Belgio. La società non ha gradito, Conte meno che mai. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Romelu Lukaku non è rientrato al centro sportivo di Castel Volturno, contrariamente a quanto s’aspettava e aveva annunciato il Napoli dopo la sua decisione di non partire con la nazionale belga per gli States, sede di due amichevoli verso il Mondiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lukaku, multa salata in arrivo. Se non è rottura, è strappo col Napoli

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