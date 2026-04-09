Il giocatore ha svolto un allenamento in Belgio invece di partecipare a quelli programmati con il club. La decisione ha suscitato reazioni di scontento da parte della società, che considera il comportamento inappropriato. Al momento, non è chiaro se il suo rientro in squadra avverrà nelle prossime settimane o se ci saranno ulteriori conseguenze. La situazione sta creando tensione tra il club e il calciatore.

"> Il caso Lukaku agita il Napoli nel momento più delicato della stagione. Come racconta Il Mattino, il centravanti belga è stato avvistato ad allenarsi da solo ad Anversa, lontano da Castel Volturno, alimentando dubbi e tensioni interne. ALLENAMENTO IN BELGIO: LA SCELTA CHE FA DISCUTERE Secondo quanto riportato da Il Mattino, Romelu Lukaku è stato visto allenarsi tra i paletti nel centro sportivo dell’Anversa, svolgendo gran parte della seduta con il pallone. Una scena che conferma un punto chiave: non ci sono impedimenti fisici gravi. Il Napoli, infatti, ritiene che l’infiammazione all’anca non gli impedisca di lavorare regolarmente in campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il Mattino – Caso Lukaku: allenamento in Belgio, Napoli irritato. Rientro a rischio

Napoli irritato con Lukaku: è in Belgio e si rifiuta di tornare ad allenarsi a Castel VolturnoE se stessero per volare i panni sporchi? Romelu Lukaku ha avvisato stamattina il Napoli che non sarebbe arrivato a Castel Volturno per le due ultime...

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Temi più discussi: Napoli, infortunio Lukaku: il belga rientrerà il 10 aprile; Napoli, scoppia il caso Lukaku: non si presenta all’allenamento, forse fuori rosa; Caso Lukaku, Conte ha recitato una parte distaccata con il belga: il motivo – Mattino; IL MATTINO – NAPOLI-LUKAKU, SEGNALI DI DISGELO: IL BELGA ATTESO A CASTEL VOLTURNO.

Caso Lukaku, Il Mattino: Il Napoli contesterà il certificato medicoNon si placa la tensione tra il Napoli e Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da Il Mattino, lo staff del calciatore mantiene una linea di assoluta tranquillità, forte ... tuttonapoli.net

Il Mattino – Lukaku, l’agente a colloquio con Manna: c’è il chiarimento, i dettagliL'edizione odierna de il Mattino ha svelato delle importanti novità in merito al caso Lukaku, rimasto in Belgio e avendo di conseguenza disatteso l'accordo stipulato con il club di tornare in Italia. mondonapoli.it

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