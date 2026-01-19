Aggiornamenti dall'infermeria del Napoli: Rrahmani e Politano sono indisponibili per la prossima partita contro la Juventus. Entrambi continueranno il percorso di recupero e non saranno in campo. Lukaku invece si avvicina al rientro e potrebbe essere convocato per la sfida successiva, mentre in Europa sarà presente in panchina contro il Copenaghen.

Chi li ha visti (in ospedale, al pronto soccorso o, peggio ancora, in sala operatoria)? L’anno orribile, attraversato in stampelle, è il tormento esistenziale d’una squadra che da un bel po’ sta a praticamente a pezzi: e mentre Copenaghen (e poi la Torino bianconera), diventano orizzonti cupi, nei bollettini medici di giornata vanno inserite le robuste ammaccature di Neres, Rrahmani e Politano, gli ultimi che hanno preso residenza in questa casa di cura in cui il sovraffollamento si percepisce a vista d’occhio. La Champions chiama, il Napoli - zoppicando - risponde come può, con i superstiti di questo semestre divenuto ossessionante: sull’aereo per la Danimarca, gli assenti per pochissimo non supereranno i presenti; e in una serata che peserà come l’oro, non decisiva ma assai orientativa, leccarsi le ferite può avere un senso ma forse è meglio di no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli, le ultime dall'infermeria: out Rrahmani e Politano, Lukaku verso il rientro

Leggi anche: Napoli, Lukaku verso il rientro? Le condizioni dell’attaccante e le ultime dall’infermeria in vista della sfida con la Juve

Napoli, l’infermeria si svuota: Anguissa e Lukaku verso il rientro

A Napoli, le assenze per infortunio stanno diminuendo, con Anguissa e Lukaku in procinto di tornare in campo. L'infermeria si svuota, e le prossime giornate potrebbero vedere una riduzione delle indisponibilità, rafforzando la rosa a disposizione dell’allenatore. La situazione si sta progressivamente stabilizzando, offrendo maggiori opzioni per la formazione e il proseguimento della stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nessun focolaio di meningite a Napoli ma ci sono 4 casi segnalati dall'ospedale Cotugno: chiusa una scuola - Quattro casi di meningite a Napoli, colpito anche un bambino e chiusa una scuola. virgilio.it